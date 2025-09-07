CHP İstanbul'a polis ablukasına tepkiler çığ gibi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmiş İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in de aralarında yer aldığı heyet atandı.

"Kayyuma karşı demokrasi nöbeti" başlatan CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın bu gece saat 23.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapmasından kısa bir süre sonra İstanbul Valiliği 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

İl binasına çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilerek çevre ablukaya alındı, giriş çıkışlar kapatıldı. Yaşananlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP İSTANBUL'A POLİS ABLUKASINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ablukaya ilk tepkiyi, partisinin 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada verdi. Özel, burada yaptığı açıklamada, tüm abluklaya rağmen korkmadıklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek "Bu partinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleşmesiyle savaş meydanında, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar. İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana, ne Özgür Çelik'e, ne bir başkasına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir" dedi.

Siyasilerden tepkiler gecikmedi...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

"Düşman ceza hukuku uygulamalarının hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ve stratejik zeka ile hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum.

AK Parti iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek. İktidar oyunu rest çekilen poker değil akıl ile oynanan satranca benzer.

Muhalefet bütün hukuksuzluklara rağmen zor olmasına rağmen tahrikler ile kurulmak istenen kumpasa karşı sabırla ve akılla hareket etmelidir."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum.

Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan:

"Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz.

Operasyon, baskı, sindirme, zor kullanma değil, bugün acil ihtiyacımız özgürlük ve demokrasi!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

"Yüzlerce polis tarafından sarıldık! İstanbul İl Başkanlığımıza giriş ve çıkış yapılamıyor. Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu kötülüğü hak etmiyor!"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal:

"Bir davada verilen kararın infazını ancak ve ancak davacı talep edebilir. Bu talep polisten değil, icra müdürlüğünden istenir. Devlet kendiliğinden taraf olamaz, infaz yetkisi yoktur. Kayyum heyeti dahi infazı isteyemez. Bu dosyanın davacısı Özlem Erkan’dır. Kararı icraya koyacak olan yalnızca Özlem Erkan’dır.

Ne İstanbul Valisi, ne İstanbul Emniyet Müdürü, ne İçişleri Bakanı, ne AKP, ne de Gürsel Tekin veya kayyum heyeti bu kararı infaza konu edemez. Devletin bu dosyayla hiçbir ilgisi yoktur."

Ayrıntılar gelecek...