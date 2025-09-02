CHP İstanbul Yönetimine kayyum atandı: Başsavcılıktan açıklama

CHP İstanbul Yönetimine kayyum atandı: Başsavcılıktan açıklama
Yayınlanma:
CHP İstabul Yönetimi'nin görevden alınması kararı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimin görevden alınması kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" denildi.

CHP İSTANBUL'A KAYYUM KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan Özgür Çelik ve beraberindeki yönetimin görevden alınması kararını verdi.

Kayyum olarak da Gürsel Tekin başkanlığı'ndaki şu üyeler atandı:

  • Zeki Şen
  • Hasan Babacan
  • Müjdat Gürbüz
  • Erkan Narsap

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Karara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şunlara yer verildi:

"İstanbul 45. asliye hukuk Mahkemesi tarafından verilen bugün tarihli İstanbul il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırmalarına dair karar CHP’li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

