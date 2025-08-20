CHP heyeti Mardin'de: Kayyum siyaseti tarafından esir alınan ekonomi

Saha çalışmaları kapsamında Mardin’de temaslarını sürdüren CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, halk ile yaptıkları görüşmede birçok sorunları tespit ettiklerini ifade ederek, ''AK Parti’nin kötü ekonomi politikaları Mardin’i çok olumsuz şekilde etkilediğini ve potansiyelin altında yer almasına neden olduğunu gösteriyor. Bütün bunları aşmanın yolu şüphesiz planlı bir ekonomi. Ticaretten tarıma, lojistikten turizme kadar üreticilerin yolunu açan bir planlama ve hukuk altyapısını demokratik hukuk devletine yaraşır bir altyapısının gerçekleştirilmesi ile olur'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde saha çalışmaları kapsamında İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, İl Başkanı Azad Kılınçaslan ve beraberindeki heyet Mardin'de vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

"MADENCİLİK ÇALIŞMALARININ TARIMA VE SU KAYNAKLARINA CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURDUĞU KAYGILARI SÖZ KONUSU"

Yapılan görüşmelere dair değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel "Çok bereketli bir toprağı var Mardin’in. Fakat tarım alanında çok ciddi sulama ve su sıkıntısı yaşanıyor. Bu su sıkıntısı elektrik sarfiyatıyla ilgili bağlantılı olarak köylüleri ve çiftçileri etkilemektedir. Çiftçilerimizin bir bölümü artezyen kuyularından çıkan elektrik maliyetini su maliyetini karşılayacak duruma geldi. Fahiş elektrik ve su faturayla karşı karşıya geldi. Türkiye’nin bu bölgesinde özellikle Mardin’de mümbit arazi olan Türkiye adına çok ciddi bir handikap. Aynı şekilde madencilik çalışmanın tarıma ve su kaynaklarına ciddi bir risk oluşturduğu özellikle küresel ısınma ile madenciliğin doğru yönlendirmediği takdirde yeraltı su kaynaklarının tıpkı bilinçsiz su kullanımı olacağı etkileneceği kaygıları söz konusu." dedi

"FABRİKALARININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELMİŞ"

Mardin için tarımın önemine dikkati çeken Açıkel, şunları söyledi:

''Mardin buğday, un, irmik, makarna üretimi ve ihracatı açısından Türkiye’nin en önde gelen Orta Doğu ihracatında önemli kapılarından. Özellikle yapılan ticaretin durma noktasından ötürü sektörde dar bir boğaz yaşanıyor. Fabrikalarının önemli bir bölümünde üretim durma noktasına gelmiş. Bunun üstüne sınır kapısının yeterince ilgi göstererek açılmamasından dolayı Mardin’in üretiminde güney pazarlarına Mardin’in ürününü ulaştırmaması gibi bir durum söz konusu. Bütün bunlar aslında Mardin’in lojistik gücünün ne kadar önemli olduğunun tarımsal ve ticaret değerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada değmesi gereken belki başka bir konu ekonomik durgunluğa bağlı olarak gösterilebilir.''

"KAYYUM SİYASETİ TARAFINDAN ESİR ALINAN EKONOMİ"

Mardin halkının ekonomik durgunluğun önümüzdeki günlerde geçmesini umut ettiklerini söyleyen Açıkel, şunları kaydetti:

''Özellikle havaların serin olmasıyla birlikte turistlerin artmasını bekliyorlar. Son olarak ise kültürel inanç ve coğrafi pozisyonuna turistik ve tarım kapasitesine rağmen Mardin maalesef 2016’dan itibaren farklı dönemlerde kayyum siyaseti tarafından esir alınan ekonomisinin bir türlü belini doğrultamaması, bir türlü gerekli altyapı yapılamaması, elektrik kesintinin hat safhaya çıkmış olması bu çok ciddi bir dar boğaz oluşturuyor çiftçimiz açısından. Şehir merkezinde Kale civarında, esnafımız ciddi su kesintileri ile karşımıza geldi. Bütün bunlar aslında bize kötü kayyum yönetimin ve AK Partinin kötü ekonomi politikaları Mardin’in çok olumsuz şekilde etkilediğini ve potansiyelin altında yer almasına neden olduğunu gösteriyor. Bütün bunları aşmanın yolu şüphesiz planlı bir ekonomi. Ticaretten tarıma lojistikten turizme kadar üreticilerin yolunu açan bir planlama ve hukuk altyapısını demokratik hukuk devletine yaraşır bir altyapısının gerçekleştirilmesi ile olur.''

"BÜTÜN KAPILARI ÇALMAYA GELDİK

CHP PM üyesi Baran Seyhan ise, temas ettikleri herkesin CHP’nin son dönemdeki çalışmalarını destek verdiklerini belirterek, ''Genel başkanımızın cesur yaklaşımından dolayı büyük bir memnuniyet içinde. Bu memnuniyet önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi için büyük başarılı ve sonuçlanacağını düşünüyorum. Yarın da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İl başkanımız Azad Kılınçaslan ve örgüt üyelerimizle mümkün oldukça bütün kapıları çalmaya bütün hatırları sormaya ve elleri sıkmaya geldik. Türkiye’nin genel sorunlarını bir izdüşümü Mardin’de de var. Bu resmi çekme ve mümkünse bunun Türkiye’nin gündemine taşımaya niyetliyiz'' diye konuştu.