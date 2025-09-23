CHP dosyaları Ankara'ya gitti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davalar, İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi. Mahkeme, parti genel merkezinin Ankara'da olmasını gerekçe göstererek, davaların Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülmesi gerektiğine hükmetti. Böylece, kurultay iptallerine ilişkin açılan tüm davalar Ankara'da toplanmış oldu.

DAVA SÜRECİ VE MAHKEMENİN KARARI

Süreç, eski İstanbul il delegesi Özlem Erkan'ın, CHP'nin son üç kurultayının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava açmasıyla başladı. Erkan daha önce, İstanbul 38. İl Olağan Kongresi'nin iptali için de başvurmuş ve bu başvuru neticesinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il yönetimi hakkında tedbir kararı vermişti.

Erkan, yeni açtığı kurultay iptal davasının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süren il kongresi dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. Ancak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendi dosyasının İstanbul İl Kongresi ile ilgili olduğunu, yeni davanın ise Ankara'daki kurultayları kapsadığını belirterek birleştirme talebini reddetti.

Dosyanın geri döndüğü İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Eylül tarihli kararıyla yetkisizlik kararı verdi. Kararın gerekçesi olarak, siyasi partilerin genel merkezlerinin Ankara'da bulunması ve tüzel kişilere yönelik davaların, bu kişilerin merkezlerinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde açılması gerektiği gösterildi. Bu kararla birlikte İstanbul'da açılan kurultay iptal davaları Ankara'ya gönderilmiş oldu.

CHP'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Konuya ilişkin Halk TV'ye açıklama yapan avukat Çağlar Çağlayan, kararı hukuki sürecin normal bir adımı olarak değerlendirdi. Çağlayan, "Davanın kurultayla ilgili olması ve genel merkezin Ankara'da olması nedeniyle dosyanın Ankara'ya gönderilmesi normal bir gelişme. İşini rayına oturtan, meseleyi hukuka döndüren bir gelişme" ifadelerini kullandı.