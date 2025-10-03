CHP ablukasına tepki paylaşımından tutuklanmıştı! Yazar Nur Betül'ün itirazı reddedildi

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik polis ablukasına yönelik tepkisini dile getiren yazar Nur Betül Aras gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Aras'ın tutukluluğuna avukatlar tarafından yapılan itiraz reddedildi.

CHP ABLUKASINA TEPKİ PAYLAŞIMINDAN TUTUKLANMIŞTI!

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik tepkilerin önüne geçmek amacıyla Sarıyer'deki eski il binası polis ablukasına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan heyette yer alan Gürsel Tekin'in, il binasına girecek olmasına yönelik protestolar kapsamında, ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurmuş ve bu kapsamda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan yazar Nur Betül Aras 9 Eylül Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAZAR NUR BETÜL'ÜN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Şeyma Eren sosyal medya hesabından Nur Betül Aras'ın tutukluluğuna yaptıkları itirazın reddedildiğini açıkladı.

"Az önce Nur Betül ile görüşten çıktım. Sağlığı, morali iyi. Yalnızca her anlamda kendi başına emek vererek kurduğu yaşamına, bir an evvel kızı ile devam etmek istiyor. Sizlere de aşağıda yazdığı not ile birlikte selam ve sevgilerini iletti. Tutuklama kararına itirazlarımız kabul edilmedi" diyen Eren, tutuklamanın devamına ilişkin verilen kararda Aras'ın 8 yaşındaki kızı üzerindeki somut ve olası etkilerinin göz önüne alınmadığını belirti.

"ÇOCUĞUNUN DURUMU GÖZE ALINMADI"

Avukat Şeyma Eren Nur Betül Aras'ın cezaevinden yazdığı mektubu da paylaşarak karara ilişkin şunları ifade etti:

"Nur Betül'ün kızının tüm yaşamını düzenlediğini, başka bir yere gitme ihtimalinin mümkün olmadığını söylememize rağmen, İsnad edilen suçun niteliği gereği başkaca bir delilin toplanamayacağını, bu sebeple delil karartma durumundan bahsedilemeyeceğini belirtmemize rağmen, dosyadaki tek delilin, kolluk tarafından AYM'nin iptal kararına rağmen sanal devriye yapılmak suretiyle elde edilen hukuka aykırı bir delil olduğunu beyan etmemize rağmen, isnad edilen suç dolayısıyla tutuklamanın yalnızca hüküm verilse cezaevinde geçirilecek süreden dolayı değil, küçük bir çocuk üzerindeki cezalandırıcı etkisinden dolayı orantısız olduğunu tekrarlamamıza rağmen, Nur Betül 24 gündür haksız bir şekilde Silivri'de tutuluyor"

Tutuklamanın kanunen gereksiz olduğunun açık olmasına rağmen Aras'ın cezaevinden tahliye edilmeğini de sözlerine şöyle ekledi:

"Kanunen aranan şartlarından tamamen yoksun olan bu tutuklamanın "gereksiz" olduğu açıkken, CMK Md 103 uygulanmıyor ve Nur Betül re'sen de tahliye edilmiyor. Bu durumda iddianamenin DERHAL hazırlanması, bu yargılamanın adil olmasının da ön koşuludur. Nur Betül özgürlük hakkından mahrum kalmaya devam etmemeli, derhal serbest bırakılmalıdır."

"BENİM KIZIMLA YÜRÜYECEK BİR YOLUM VAR"

Öte yandan 24 gündür Silivri Cezaevi'nde bulunan yazar Nur Betül Aras, gönderdiği notta şunlara yer verdi:

"Özgürlük mücadelemde yolumun birgün bu durağa varacağını biliyordum. Ancak Silivri yalnızca bir durak ve benim kızımla yürüyecek bir yolum var. Bu yol özgürlüğe çıkacak biliyorum.

Not: Burada hapşuran insanlara "Özgür yaşa" diyoruz. Özgür yaşayın..."