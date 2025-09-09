Sosyal medya operasyonunda akademisyen ve avukatlar gözaltına alınmıştı: Yazar Betül Nur Aras tutuklandı

Sosyal medya operasyonunda akademisyen ve avukatlar gözaltına alınmıştı: Yazar Betül Nur Aras tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından sosyal medya kullanıcılarına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan yazar Betül Nur Aras’ın tutuklandı. Aras'ın Silivri'deki Marmara cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından kayyım olarak atanan heyette yer alan Gürsel Tekin'in, il binasına girecek olmasına yönelik protestolar kapsamında, ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurmuş ve bu kapsamda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Aposto editörü Abdullah Esin, akademisyen Emrah Gülsunar ve "Sokak Kedisi TV" ile tanınan Ebru Uçar da yer alıyordu.

YAZAR BETÜL NUR ARAS TUTUKLANARAK SİLİVRİ'YE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Yazar Betül Nur Aras'ın tutuklandığı belirtildi. Akademisyen Altuğ Öztürk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Nur Betül Aras tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Morali gayet iyi. Kızı dün ilkokula başlamıştı, tek kaygısı kızı. Kaçmayacak, hiçbir yere gitmeyecek insanların cezaevinde ne işi var? Derhal serbest bırakılmalı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca gözaltına alınan Abdullah Esin'in de tutuklanan isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

