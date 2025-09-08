CHP abluka altındayken İstanbul Valisi kayyuma bu sözlerle sahip çıktı

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararı ile Gürsel Tekin kayyum olarak atanma kararının çıkmasının ardından Valilik kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlık binası ekipler tarafından abluka altında. CHP'li vekil ve vatandaşlar kayyuma karşı bina önünde nöbetlerine devam ederken İstanbul Valisi sosyal medya hesabından kayyumun engellenmesinin cezai yaptırım doğuracağını belirtti.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne, mahkeme kararı ile Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, bugün (8 Eylül) saat 12.10’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını açıkladı. YSK kararlarının hukuksuz bir şekilde mahkeme kararı ile yok sayılmasına CHP'den yoğun bir şekilde itiraz var.

Dün gece saat 23.00’te CHP Gençlik Kolları, İstanbul İl Başkanlığı’na destek çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün süreyle eylem yasağı ilan etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı da polis ablukasına alındı.

İl Başkanlığı’na destek için gelen vatandaşlar içeri alınmazken, polis dokunulmazlığı bulunan milletvekillerinin bile binaya girişine izin vermedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir açıklama yaparak herkesi “baba ocağına” sahip çıkmaya çağırdı ve il başkanlığında anayasal hakların kullanılmasına destek verdi.

CHP İl Binası polis ekipleri tarafından dört bir yandan abluka altında. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve 60 kadar milletvekili, vatandaş ile beraber bina önünde dün geceden bu yana nöbetine devam ediyor. CHP'liler kayyum Gürsel Tekin'in binaya giremeyeceğini ifade ediyor.

Bina önünde gerginlik devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyuma sahip çıkan şu ifadeleri kullandı:

  • İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul’un görevlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır. Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul’umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

