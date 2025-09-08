CHP abluka altındayken İstanbul Valisi kayyuma bu sözlerle sahip çıktı

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne, mahkeme kararı ile Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, bugün (8 Eylül) saat 12.10’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını açıkladı. YSK kararlarının hukuksuz bir şekilde mahkeme kararı ile yok sayılmasına CHP'den yoğun bir şekilde itiraz var.

Son Dakika | Sivil polisler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalıştı! Vekiller engel oldu

DESTEK ÇAĞRISI

Dün gece saat 23.00’te CHP Gençlik Kolları, İstanbul İl Başkanlığı’na destek çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün süreyle eylem yasağı ilan etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı da polis ablukasına alındı.

Sabaha karşı yeni barikatlar getirildi: CHP İstanbul İl Başkanlığı kuşatıldı

İl Başkanlığı’na destek için gelen vatandaşlar içeri alınmazken, polis dokunulmazlığı bulunan milletvekillerinin bile binaya girişine izin vermedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir açıklama yaparak herkesi “baba ocağına” sahip çıkmaya çağırdı ve il başkanlığında anayasal hakların kullanılmasına destek verdi.

Son dakika|Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya yanıt

İL BİNASI ABLUKADAYKEN VALİ'DEN KAYYUM'A SAHİP ÇIKAN SÖZLER

CHP İl Binası polis ekipleri tarafından dört bir yandan abluka altında. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve 60 kadar milletvekili, vatandaş ile beraber bina önünde dün geceden bu yana nöbetine devam ediyor. CHP'liler kayyum Gürsel Tekin'in binaya giremeyeceğini ifade ediyor.

Son dakika|CHP İl Başkanlığı önünde yaşananlara soruşturma

Bina önünde gerginlik devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyuma sahip çıkan şu ifadeleri kullandı: