Son dakika|CHP İl Başkanlığı önünde yaşananlara soruşturma

CHP İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in Pazartesi günü il başkanlığı binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik kolları çağrı İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine vatandaşlar İstanbul İl Başkanlığı önüne akın etmeye başladı.

İstanbul Valiliği bu çağrının ardından 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı kararı alarak il başkanlığı giriş çıkışlarını kapatarak polis ablukasın aldı.

Polisle parti yetkilileri arasında zaman zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam etse de yurttaşlar ve partililer başkanlık binası önüne ulşamaya çalışıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.

Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."