Son dakika|Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya yanıt

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları (7 Eylül) saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Vatandaşlar kayyum atanmasına tepkilerini göstermek ve demokrasiye sahip çıkmak için CHP İl Başkanlığının önüne akın etmeye başladı.

VALİLİK 3 GÜN YASAK KARARI ALDI

İstanbul Valiliği ise yapılan çağrıdan kısa bir süre sonra 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

CHP İl binası ve çevresi binlerce polis tarafından ablukaya alındı. Vatandaşların alana girmeleri polis tarafından engellense de kimi yurttaşlar barikatı aşarak başkanlık binasına ulaştı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların demokrasiye sahip çıkması üzerine sosyal medya hesabından "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

ÖZEL'DEN YERLİKAYA'YA YANIT

CHP Genel Başkanın Özgür Özel de Yerlikaya'ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sn. İçişleri Bakanı,

Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.

Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!

İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.

Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.

İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.

Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

