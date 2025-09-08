Son dakika|Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya yanıt

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları (7 Eylül) saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Vatandaşlar kayyum atanmasına tepkilerini göstermek ve demokrasiye sahip çıkmak için CHP İl Başkanlığının önüne akın etmeye başladı.

VALİLİK 3 GÜN YASAK KARARI ALDI

İstanbul Valiliği ise yapılan çağrıdan kısa bir süre sonra 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

CHP İl binası ve çevresi binlerce polis tarafından ablukaya alındı. Vatandaşların alana girmeleri polis tarafından engellense de kimi yurttaşlar barikatı aşarak başkanlık binasına ulaştı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların demokrasiye sahip çıkması üzerine sosyal medya hesabından "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

ÖZEL'DEN YERLİKAYA'YA YANIT

CHP Genel Başkanın Özgür Özel de Yerlikaya'ya şu sözlerle tepki gösterdi: