ÇGD'den gazetecilere yönelik operasyona tepki!

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın sabahın erken saatlerinde evlerinden alınarak ifadeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. ÇGD, bu uygulamanın gazetecilik mesleği üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

"'FİİLİ GÖZALTI' DENİLEN BU UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR"

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haklarında binlerce soruşturma açılmasına rağmen gazetecilerin genellikle çağrıldıklarında ifadeye gittiği vurgulandı. ÇGD, bu sabah saatlerinde yapılan işlemi eleştirerek şunları kaydetti:

"Bugün yine meslektaşlarımız sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Bu uygulamalar, sadece bugün gözaltına alınan meslektaşlarımızı değil, gazetecilik mesleğini yıpratmayı amaçlamakta, tüm basın mensuplarına gözdağı niteliğindedir. Son dönemde artan 'fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir."

Son dakika | 6 Gazeteciye gözaltı kararı: Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır, Aslı Aydıntaşbaş

ÇGD, bu açıklamayla, emniyet birimlerinin ifade için davet etme yerine sabah baskınlarını tercih etmesinin, basın özgürlüğüne yönelik baskının bir göstergesi olduğu yönündeki eleştirileri dile getirmiş oldu.