Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! İfşalanan isimlere o da eklendi

Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! İfşalanan isimlere o da eklendi
Yayınlanma:
Sanat camiasındaki taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi. Sinemacı Fazilet Onat, Cezmi Baskın’ın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Sanat camiasında peş peşe gündeme gelen taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sinemacı ve kurgucu Fazilet Onat, ünlü oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisine tacizde bulunduğunu açıkladı.

Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baskın’ın "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında kendisini asansörde taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdü.

cezmi-baskin.webp

"TACİZ BOYUTUNU ARTIRMIŞTIR"

"İfşa ediyorum" diyerek paylaşımda bulunan Onat, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskın beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gece odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

"ÇALIŞMALARIMIN BEDELİ DE ASLA ÖDENMEMİŞTİR"

Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir."

cezmi-baskin-hakkinda-taciz-iddiasi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
Aydın 3 gündür yanıyor!
Aydın 3 gündür yanıyor!