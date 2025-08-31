Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! İfşalanan isimlere o da eklendi

Sanat camiasında peş peşe gündeme gelen taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sinemacı ve kurgucu Fazilet Onat, ünlü oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisine tacizde bulunduğunu açıkladı.

Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baskın’ın "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında kendisini asansörde taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdü.

"TACİZ BOYUTUNU ARTIRMIŞTIR"

"İfşa ediyorum" diyerek paylaşımda bulunan Onat, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskın beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gece odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

"ÇALIŞMALARIMIN BEDELİ DE ASLA ÖDENMEMİŞTİR"