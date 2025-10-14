Cezalar caydırıcı değil! Daha önce ehliyeti iptal edilmişti: Drift yaparken yakalandı

Kahramanmaraş’ta lüks otomobiliyle drift atan H.H.A., önce kameralara, sonra da polislere yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiği tespit edilirken, 91 bin 554 lira idari para cezası uygulanıp adli makamlara sevk edildi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan cezalar, trafik canavarları için caydırıcı değil. Kural ihlali yapan bazı sürücüler, kesilen cezaların düşük olması karşısında aynı ihlaller yapmaya devam ediyor.

BAŞKA BİR İHLALDEN EHLİYETİNE DAHA ÖNCE DE EL KONULMUŞ

Batı Çevre Yolu üniversite kavşağında bir sürücü, lüks otomobiliyle drift attı. İhbar üzerine polis sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonunda sürücünün H.H.A. olduğu ve ehliyetinin daha önce başka bir ihlalden dolayı iptal edildiği ortaya çıktı.

91 BİN 554 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.H.A.’ya 91 bin 554 lira idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adliyeye sevk edildi. Öte yandan lüks otomobil de trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

