Cezaevinden çıktı yakınları mahalleyi yangın yerine çevirdi: Karşı çıkanları da dövdüler!
Olay, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan ve cezaevinden tahliye olan bir kişi için, yakınları kutlama yapmak istedi.
Kutlamaya başlayan grup, sokak arasında havai fişek atınca binadan inen biri kadın iki kişi duruma tepki gösterdi.
Grubun bağırarak karşılık vermesi üzerine çift, yaşlıların ve çocukların korktuğunu söyleyerek karşılık verdi.
Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi üzerine çıkan kavgada kutlama yapan gruptaki kişiler, kendilerine tepki gösteren çifti darbetti.
"BABANIZIN YERİ Mİ"
Sokağın bir anda karıştığı olayda darbedilen ve çığlık atan kadın, "Babanızın yeri mi" , "Polisi arayın" diyerek dakikalarca bağırdı.
Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane motorize Yunus polisi tarafından sonlandırıldı.
O ANLAR KAMERADA!
Kavga sırasında darbedilerek yaralanan çifte, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Çiftin darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi olması üzerine taraflar emniyete götürüldü.
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak:DHA