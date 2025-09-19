Cezaevinden çıktı yakınları mahalleyi yangın yerine çevirdi: Karşı çıkanları da dövdüler!

Kağıthane’de iddiaya göre bir grup cezaevinden tahliye olan bir kişi için yakınları tarafından sokakta havai fişekli kutlama düzenlendi. Bir kadın, yanında bulunan kişiyle birlikte, havai fişeklerin yaşlılar ve çocukları korkuttuğunu belirterek gruba tepki gösterdi. Küfürleşmenin ardından kutlama yapan kişiler, "Babanızın yeri mi" diyerek kendilerine çıkışan çifti darbetti.