Cezaevinden çıktı yakınları mahalleyi yangın yerine çevirdi: Karşı çıkanları da dövdüler!

Yayınlanma:
Kağıthane’de iddiaya göre bir grup cezaevinden tahliye olan bir kişi için yakınları tarafından sokakta havai fişekli kutlama düzenlendi. Bir kadın, yanında bulunan kişiyle birlikte, havai fişeklerin yaşlılar ve çocukları korkuttuğunu belirterek gruba tepki gösterdi. Küfürleşmenin ardından kutlama yapan kişiler, "Babanızın yeri mi" diyerek kendilerine çıkışan çifti darbetti.

Olay, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan ve cezaevinden tahliye olan bir kişi için, yakınları kutlama yapmak istedi.

Kutlamaya başlayan grup, sokak arasında havai fişek atınca binadan inen biri kadın iki kişi duruma tepki gösterdi.

kavga-1.jpg

Grubun bağırarak karşılık vermesi üzerine çift, yaşlıların ve çocukların korktuğunu söyleyerek karşılık verdi.

Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!

Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi üzerine çıkan kavgada kutlama yapan gruptaki kişiler, kendilerine tepki gösteren çifti darbetti.

kavga-6.jpg

"BABANIZIN YERİ Mİ"

Sokağın bir anda karıştığı olayda darbedilen ve çığlık atan kadın, "Babanızın yeri mi" , "Polisi arayın" diyerek dakikalarca bağırdı.

Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane motorize Yunus polisi tarafından sonlandırıldı.

kavga-5.jpg

O ANLAR KAMERADA!

Kavga sırasında darbedilerek yaralanan çifte, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Çiftin darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi olması üzerine taraflar emniyete götürüldü.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

kavga-4.jpg

kavga-2.jpg

kavga-3.jpg

Kaynak:DHA

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi