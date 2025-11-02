Cezaevinde ölü bulunmuştu! Faruk Fatih Özer'in eşyaları arasında 'gizemli not' detayı

Kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan ve tek başına kaldığı koğuşta ölü olarak bulunan Faruk Fatih Özer'in eşyaları arasında dikkat çeken bir not ortaya çıktı.

Kripto para dolandırıcılığıyla 11 bin yıla kadar hüküm giyen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, tek kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşta ölü olarak bulundu.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulunduThodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Özer'in ölümünün ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken ortaya ilginç detaylar çıktı.

ŞUBAT AYINDA ÇIKACAĞIINI SÖYLEMİŞ

Habertürk'te yer alan habere göre, koğuşunda tek kalan Faruk Fatih Özer'in ölmeden önceki akşam, sayım esnasında infaz koruma memurlarına "Şubat ayında çıkacağım" dediği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından gece yarısı kontrolünde televizyon izleyip yatacağını söyleyen Özer, sabah yapılan kontrolde havlu ve çarşafla banyoda asılı halde bulundu.

Yapılan incelemede Özer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

"GİZEMLİ NOT" BULUNDU

Özer, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu.

İlgili notta "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" şeklinde yazılar olduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

