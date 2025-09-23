Cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı devrildi. Kazada jandarma personeli ve hükümlüler dahil olmak üzere çok sayıda yaralı var.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu .ok sayıda kişi yaralandı. Devrilen araçta kalanları kurtarmak için ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kurtarma çalışmalarında cezaevi aracının ön camı kırılarak tahliye yapılmaya çalışıldı. o anlar kameraya anbean yansıdı.

CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ

Öğlen saatlerinde Mersin Tarsus Kampüs cezaevi yolu Alifakı - Tuzla yol ayrımında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cezaevi midibüsü yoldan çıktı.

İçinde jandarma personeli ve mahkumların bulunduğu ring aracı bahçeye devrildi. Yol kenarında, bahçenin otluk alanında yan yatan araca çevredekilerde müdahale etti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

