Ceza yazan polise tekmeli yumruklu saldırı
Yayınlanma:
İzmir'de 3 kişi kendilerine ceza yazan polise saldırdı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 3 kişi kendilerine ceza yazan polise saldırdı.

Olay, Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda yaşandı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, burada denetim yaparken iki aynası da bulunmayan bir motosikleti durdurdu ve sürücüye trafik yönünden idari para cezası yazdı.

ceza-yazan-polise-saldirdilar-o-anlar-k-878674-261006.jpg

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak şüpheliler polise karşı koymaya çalışarak saldırdı. Saldırganlardan A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ceza-yazan-polise-saldirdilar-o-anlar-k-878674-261006.jpg

SALDIRI ANLARI KAYDEDİLDİ

Polise saldırı anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

