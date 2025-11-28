Ceza kesilince çırılçıplak soyundu! Anadan doğma hâlde sokak sokak koştu

Yayınlanma:
Düzce'de dilencilik yaptığı için zabıta merkezine götürülen C.A., ceza işlemi sırasında soyunarak kaçtı. Çırılçıplak şekilde sokaklarda koşan şahıs, zabıta ekiplerince yakalanarak yeniden merkeze götürüldü.

Olay, Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı'nda meydana geldi.

Olay, Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı'nda meydana geldi. Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, çevreyi rahatsız edip dilencilik yönünde ihbar alınan C.A.’yı tespit ederek merkeze götürdü.

zabita-islem-yaparken-soyunan-dilenci-ka-1037839-307983.jpg

ANİDEN SOYUNUP FIRLADI

Üst aramasında 6 bin 835 lira bulunan C.A. hakkında idari işlem başlatıldı. Ancak şahıs, işlemler sürerken aniden soyunup dışarı fırladı.

zabita-islem-yaparken-soyunan-dilenci-ka-1037782-307983.jpg

Mahalle aralarında çıplak şekilde koşmaya başlayan C.A.’ya bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kısa süre sonra zabıta ekiplerince yakalanan C.A., tekrar merkeze götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

zabita-islem-yaparken-soyunan-dilenci-ka-1037783-307983.jpg

C.A. hakkında yapılan işlemlerin ardından kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

