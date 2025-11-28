Ceza kesilince çırılçıplak soyundu! Anadan doğma hâlde sokak sokak koştu

Düzce’de dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta merkezine götürülen bir kişi, işlemler sırasında aniden soyunarak binadan kaçtı. Çırılçıplak hâlde sokaklarda koşan şahıs, zabıta ekipleri tarafından yeniden yakalandı.

Olay, Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı'nda meydana geldi. Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, çevreyi rahatsız edip dilencilik yönünde ihbar alınan C.A.’yı tespit ederek merkeze götürdü.

ANİDEN SOYUNUP FIRLADI

Üst aramasında 6 bin 835 lira bulunan C.A. hakkında idari işlem başlatıldı. Ancak şahıs, işlemler sürerken aniden soyunup dışarı fırladı.

Mahalle aralarında çıplak şekilde koşmaya başlayan C.A.’ya bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kısa süre sonra zabıta ekiplerince yakalanan C.A., tekrar merkeze götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

C.A. hakkında yapılan işlemlerin ardından kişi bölgeden uzaklaştırıldı.