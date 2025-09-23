Çevirmeye takılan araçta Roma dönemine ait 500 sikke ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aramada otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.