Cevdet Yılmaz'ın 'butlan davası' için Erdoğan'a söylediği son söz ortaya çıktı!

Son genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de 38. Olağan Kurultay düzenlenmiş ve Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıkan Özgür Özel 13 yıl sonra genel başkanlığı Kılıçdaroğlu'ndan almıştı.

Bu kurultayın ardından Özel ve yönetiminin seçimde usulsüzlük yaptığı öne sürülmüş ve 'şaibe' iddiaları var diye yeni yönetimin yok sayılmasını isteyen 'butlan' davası açıldı. 5 mahkeme boyunca görülen duruşmanın sonuncusunda mahkeme davanın iptaline/reddine karar verdi ve Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönme ihtimali kapandı.

Mahkeme kararının ardından borsada ani bir yükselme de yaşandı. Mahkeme kararını vermeden birkaç gün önce Saray'da yaşananlar ortaya çıktı.

Son Dakika | CHP Kurultayı iptal edilmeyecek

İŞTE SARAY'DA YAŞANANLAR VE CEVDET YILMAZ'IN ERDOĞAN'A SÖZLERİ

Aktarılanlara göre mahkemeden birkaç gün önce Erdoğan ile rutin görüşmeler devam etti. Bu görüşmelerde butlan davası da ele alındı.

Toplantıya katılanlar, davanın olası sonuçları konusunda genelde dengeci ve ortadan yorumlar yaptı.

Bazı isimler ise açık bir şekilde butlan sonucu çıkarsa ekonomik ve hukuki sonuçları bakımından endişelerini dile getirdi.

Toplantıda Erdoğan'ın yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, bu tür davaların ciddi ekonomik sonuçları olacağını dile getirerek, "Cuma günü her şeyin toparlanmasına vesile olur, inşallah" sözlerini kullandığı aktarıldı. Yine Yılmaz'ın sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini aktardığı ifade edildi.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın bugünkü yazısından ilgili kısım şu şekilde: