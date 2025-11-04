Cevdet Yılmaz'dan Bahçeli'nin sözlerine destek

Cevdet Yılmaz'dan Bahçeli'nin sözlerine destek
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı değerlendirmelere destek verdi. Yılmaz, Bahçeli'nin sözlerini, "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır" şeklinde nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

ekran-goruntusu-2025-11-04-130638.jpg

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Cevdet Yılmaz'ın destek verdiği konuşmasında Devlet Bahçeli, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek sürece ilişkin mesajlar vermişti. Bahçeli, Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak, "PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır" dedi.

Bahçeli, bu kapsamda somut bir adım atılması gerektiğini savunarak, "Mecliste kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.

bahceli.jpg

"ÖCALAN VE DEMİRTAŞ ARASINA MAYIN DÖŞENİYOR"

Bahçeli, konuşmasında bazı çevrelerin İmralı ve Edirne cezaevlerindeki figürler arasında bir ihtilaf çıkarmaya çalıştığını öne sürmüştü. "Hem Öcalan’ın hem de Demirtaş’ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz" diyen Bahçeli, bu çabaların süreci sabote etmeye yönelik olduğunu belirtmişti.

Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olurSon dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

"TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR"

Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli'ye, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ikinci ihlal ve tahliye kararının, Adalet

Bakanlığı'nın itirazının reddedilmesiyle kesinleştiği hatırlatıldı. Bahçeli, bu soru üzerine şu cevabı verdi:

"Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

