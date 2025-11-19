Çete liderinin doğum gününü böyle kutlamışlardı: Yüzlerinde maske ellerinde uzun namlulu silahlar! 8 kişi yakalandı

Daltonlar suç örgütü lideri “Can Dalton” lakaplı Berat Can Özdemir’in doğum gününü kutlayan çete üyeleri Bahçelievler’de gözaltına alındı.

Daltonlar sokaklara indi! Çete liderlerinin doğum gününü uzun namlulu silahlarla kutladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar bürosunca yürütülen operasyonda Daltonlar Silahlı Suç Örgütü bağlantılı 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

PANKARTLA POZ VERDİLER

Asayiş uygulamasında kontrol amaçlı durdurulan şüphelilerin üst aramalarında kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Telefon incelemelerinde şüphelilerin yurtdışından talimat aldıkları ve Daltonlar Silahlı Suç Örgütü lideri Can Dalton’un fotoğrafının bulunduğu pankartla poz verdikleri tespit edildi. İlk aşamada 3 kişi, aralarında 2 suça sürüklenen çocukla birlikte, gözaltına alındı.

SİLAH TEMİN EDEN KİŞİ DE ARALARINDA

Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelilere silah temin eden 1 kişi aynı gün Bahçelievler'de yakalandı. İkametinde yapılan aramalarda 1 AK47, 1 M16, 2 Thompson marka otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ile örgüt liderinin fotoğrafının yer aldığı pankart ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz” dedi.

OLAY?

Daltonlar üyeleri İstanbul'un birçok semtinin yanı sıra Mardin ve İzmir'le birlikte Rusya'dan Dubai'ye birçok yerde Can Dalton'un doğum gününü yüzlerinde maske ve ellerindeki uzun namlulu silahlarla kutlamıştı.