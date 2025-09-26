Çerçioğlu hakkında yeni iddia! Kendisine yakın isimlere ikinci maaş kıyağı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Aydın24’ün haberine göre, Çerçioğlu’nun belediye ve bağlı şirketlerde kendisine yakın kişilere “ikinci maaş” olanağı tanıdığı iddia edildi. Söz konusu iddialarda ise, Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun adı öne çıkıyor.

Aydın, 'içeri attırma' iddiasıyla sarsılmıştı: Çerçioğlu’ndan Kuşadası Belediyesi’ne tahliye hamlesi!

YAMEN AİLESİ İDDİALAR ARASINDA

İddialara göre, Belediye Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in kardeşi Sinan Yamen’in hem Makine İkmal Daire Başkanı hem de Ege Et A.Ş. yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu görevlerden çift maaş aldığı öne sürülüyor.

Öte yandan, Yamen’in yeni eşi Seda Yamen’in belediyede kadro aldığı, eski eşinin ise Sosyal Hizmetler Birimi’nde çalıştığı belirtiliyor.

AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı

"GÖLGE MÜDÜR" OLARAK ANILIYOR

Çerçioğlu’nun özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu ve eşi ASKİ Müdürü Ozan Çavuşoğlu’nun da ismi burada ön plana çıkıyor.

Ozan Çavuşoğlu’ndan ASKİ içerisinde “gölge genel müdür” olarak söz edildiği, kardeşi Okan Çavuşoğlu’nun ASKİ’de Güvenlik Şefi olarak görev yaptığı ve eşinin de belediyeye bağlı bir şirkette çalıştığı ifade ediliyor.

Çavuşoğlu ailesinin bazı üyelerinin ilçe belediyelerinde de kadrosu bulunduğu iddialar arasında.

İddialara göre, Gökçen Çavuşoğlu aynı zamanda Ay Jeotermal A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi ve buradan ikinci maaş alıyor.