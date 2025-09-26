Çerçioğlu hakkında yeni iddia! Kendisine yakın isimlere ikinci maaş kıyağı

Çerçioğlu hakkında yeni iddia! Kendisine yakın isimlere ikinci maaş kıyağı
Yayınlanma:
CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, Çerçioğlu’nun belediye ve bağlı şirketlerde kendisine yakın isimlere “ikinci maaş” imkanı sağlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Aydın24’ün haberine göre, Çerçioğlu’nun belediye ve bağlı şirketlerde kendisine yakın kişilere “ikinci maaş” olanağı tanıdığı iddia edildi. Söz konusu iddialarda ise, Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun adı öne çıkıyor.

Aydın, 'içeri attırma' iddiasıyla sarsılmıştı: Çerçioğlu’ndan Kuşadası Belediyesi’ne tahliye hamlesi!Aydın, 'içeri attırma' iddiasıyla sarsılmıştı: Çerçioğlu’ndan Kuşadası Belediyesi’ne tahliye hamlesi!

YAMEN AİLESİ İDDİALAR ARASINDA

İddialara göre, Belediye Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in kardeşi Sinan Yamen’in hem Makine İkmal Daire Başkanı hem de Ege Et A.Ş. yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu görevlerden çift maaş aldığı öne sürülüyor.

Öte yandan, Yamen’in yeni eşi Seda Yamen’in belediyede kadro aldığı, eski eşinin ise Sosyal Hizmetler Birimi’nde çalıştığı belirtiliyor.

AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandıAKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı

"GÖLGE MÜDÜR" OLARAK ANILIYOR

Çerçioğlu’nun özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu ve eşi ASKİ Müdürü Ozan Çavuşoğlu’nun da ismi burada ön plana çıkıyor.

Ozan Çavuşoğlu’ndan ASKİ içerisinde “gölge genel müdür” olarak söz edildiği, kardeşi Okan Çavuşoğlu’nun ASKİ’de Güvenlik Şefi olarak görev yaptığı ve eşinin de belediyeye bağlı bir şirkette çalıştığı ifade ediliyor.

Çavuşoğlu ailesinin bazı üyelerinin ilçe belediyelerinde de kadrosu bulunduğu iddialar arasında.

İddialara göre, Gökçen Çavuşoğlu aynı zamanda Ay Jeotermal A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi ve buradan ikinci maaş alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Türkiye
BUDO’nun 6 seferi kötü hava nedeniyle iptal edildi
BUDO’nun 6 seferi kötü hava nedeniyle iptal edildi
‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor
‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor