Cengiz’in siyanürlü altın madeni projesinde nihai rapor açıklandı: 57 bin ağaca kıyacaklar!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr- ÖZEL HABER

AKP’ye yakın iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.’nin Eskişehir’de hayata geçirmek istediği altın madeni projesine dair bir gelişme yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerini kapsayan "Alpagut-Atalan Altın- Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi" için hazırlanan tanıtım dosyasını inceleyerek son şekli verilen ÇED raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Ocak 2025’te hazırlanan ÇED raporu 3 bin 214 sayfa olurken Mayıs 2025 raporu da 3 bin 290 sayfa olmuştu. Ancak nihai raporda ÇED raporunda büyük değişiklikler yapılmadığı görüldü.

Bu sürecin ardından yapılacak değerlendirmelerle son karar açıklanacak. Cengiz'in madeni için “ÇED olumlu” kararı çıkacağı belirtiliyor.

361,71 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN MADEN SAHASI OLACAK!

Projeyle birlikte toplam 509,67 hektarlık bir alanın 361,71 hektarında madencilik faaliyetleri yürütülecek. Bu büyüklüğün yaklaşık 509 futbol sahasına denk geldiği belirtiliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca 112 hektarlık bir yığın liçi sahası kurulacak. Burada çıkarılacak cevher, siyanürle yıkandıktan sonra solüsyon havuzlarına gönderilecek.

57 bin 534 AĞAÇ KESİLECEK

Şirket bu projesi için 4 milyar 500 milyon TL harcanacağını belirtti. ÇED alanında ayrıca 105 bin 914 ağaç bulunduğu belirtilirken şirketin proje kapsamında 57 bin 534 ağaç keseceği ifade ediliyor.