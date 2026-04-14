Cem Yılmaz'ı şoke eden yanıt! Sahnede anlattığı başına geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın vize başvurusu sırasında yaşadığı iddia edilen olay magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yıllar önce kapalı gişe oynayan şovlarında pasaport kontrolü ve vize süreçlerini esprili bir dille eleştiren Yılmaz’ın, iddiaya göre başvurusu reddedildi ve görevli tarafından tanınmadı.

CEM YILMAZ'I ŞOKE EDEN YANIT!

“Gel Konuşalım” adlı televizyon programında açıklamalarda bulunan Ece Erken, kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda Cem Yılmaz’ın vize başvuru sürecinde trajikomik bir olay yaşandığını öne sürdü. Erken, ünlü komedyenin vizesinin reddedildiğine dair iddiaları şu sözlerle izleyicilerle paylaştı:

“Vize sırasındaki görevli kadın Cem Yılmaz’ı tanımamış. Şaka yapıldığını sanmış, sonrasında kızmış ama daha sonra gülerek çıkmış.”

Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken, Cem Yılmaz cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SAHNEDE ANLATTIĞI BAŞINA GELDİ

Yaşanan bu iddia, Cem Yılmaz'ın geçmiş yıllardaki bir stand-up gösterisinde pasaport kontrolüyle ilgili yaptığı esprili anlatımı akıllara getirdi.

Ünlü komedyenin sahne tozunu yuttuğu o anlarda kurduğu, ''İngiltere'ye giremez miyim? Yanımda param var, turist olarak geldim.'' cümleleri salonu kahkahaya boğmuştu. İddiaların gerçek çıkması durumunda, Yılmaz'ın yıllar önce sahnede anlattığı mizansenin gerçeğe dönüştüğü yorumları yapıldı.