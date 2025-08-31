Cem Küçük bile ikna olmadı: CHP iddianamesinde somut delil yok! Ceza çıkmaz

Cem Küçük bile ikna olmadı: CHP iddianamesinde somut delil yok! Ceza çıkmaz
Yayınlanma:
İktidar medyasının önde gelen kalemlerinden olan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile arkadaş olduklarını söyleyen Cem Küçük, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimi için hazırlanan iddianameyi çok zayıf buldu. Küçük, iddianamede somut delilin olmadığını ve bu hali ile dosyadan ceza çıkmayacağını öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Ağustos tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 10 parti yöneticisi hakkında hapsi istendi.

Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandıSon dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandı

CHP'DEN İDDİANAME TEPKİSİ

İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinden 22 ay sonra hazırlanan iddianameye CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sert tepki gösterdi. Emir, dosyanın dayandırıldığı ses kaydının kaynağının belirsiz olduğuna dikkat çekerek, bilirkişi raporunda teşhis bulunmadığını, tanık ifadelerinin ise çelişkilerle dolu olduğunu ifade etti. “Bir gün ‘para almadık’, ertesi gün ‘aldık’ diyorlar. Ne bir dekont, ne görüntü, ne de somut bir delil var” diyen Emir, HTS kayıtlarının da yalnızca partililerin birbiriyle görüşmesini gösterdiğini belirtti.

CHP'den İstanbul İl Kongresi hakkındaki iddianameye tepkiCHP'den İstanbul İl Kongresi hakkındaki iddianameye tepki

CEM KÜÇÜK: İDDİANAME ÇOK ZAYIF, SOMUT DELİL YOK: CEZA ÇIKMAZ

Söz konusu iddianameye iktidar kalemlerinden Cem Küçük de tepki gösterdi. Küçük dün akşam katıldığı TV yayınında dosyanın büyük kısmının somut delillerden uzak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"9 sayfalık iddianamenin 3 sayfası şüpheliler, 2 sayfası tutanak, son 3 sayfası yorum. Benim bu iddianameye çok ciddi eleştirilerim var." ifadelerini kullandı.

Küçük, iddianamede yer alan Tolgahan Erdoğan ve Müslüm isimli kişilerin ifadelerinin de somut olmadığını belirtti:

  • Onlar da ‘Gördüm, duydum, ettim’ şeklinde konuşuyor. Yani ortada somut bir şey yok. Ama tanık ifadesi olarak değerlendirilmiş.

Küçük somur delilin olmadığını ifade eden sözlerinin ardından, "Çok zayıf bir iddianame ama savcılık buna rağmen cezalandırma talep etmiş. Bana sorarsanız bu 9 sayfalık iddianameden bir ceza çıkmaz. Çünkü iddianamede somut bir şey yok. Bunların desteklenmesi lazım." diyerek eleştirilerini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı: Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor