Cem Küçük bile ikna olmadı: CHP iddianamesinde somut delil yok! Ceza çıkmaz

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Ağustos tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 10 parti yöneticisi hakkında hapsi istendi.

CHP'DEN İDDİANAME TEPKİSİ

İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinden 22 ay sonra hazırlanan iddianameye CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sert tepki gösterdi. Emir, dosyanın dayandırıldığı ses kaydının kaynağının belirsiz olduğuna dikkat çekerek, bilirkişi raporunda teşhis bulunmadığını, tanık ifadelerinin ise çelişkilerle dolu olduğunu ifade etti. “Bir gün ‘para almadık’, ertesi gün ‘aldık’ diyorlar. Ne bir dekont, ne görüntü, ne de somut bir delil var” diyen Emir, HTS kayıtlarının da yalnızca partililerin birbiriyle görüşmesini gösterdiğini belirtti.

CEM KÜÇÜK: İDDİANAME ÇOK ZAYIF, SOMUT DELİL YOK: CEZA ÇIKMAZ

Söz konusu iddianameye iktidar kalemlerinden Cem Küçük de tepki gösterdi. Küçük dün akşam katıldığı TV yayınında dosyanın büyük kısmının somut delillerden uzak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"9 sayfalık iddianamenin 3 sayfası şüpheliler, 2 sayfası tutanak, son 3 sayfası yorum. Benim bu iddianameye çok ciddi eleştirilerim var." ifadelerini kullandı.

Küçük, iddianamede yer alan Tolgahan Erdoğan ve Müslüm isimli kişilerin ifadelerinin de somut olmadığını belirtti:

Onlar da ‘Gördüm, duydum, ettim’ şeklinde konuşuyor. Yani ortada somut bir şey yok. Ama tanık ifadesi olarak değerlendirilmiş.

Küçük somur delilin olmadığını ifade eden sözlerinin ardından, "Çok zayıf bir iddianame ama savcılık buna rağmen cezalandırma talep etmiş. Bana sorarsanız bu 9 sayfalık iddianameden bir ceza çıkmaz. Çünkü iddianamede somut bir şey yok. Bunların desteklenmesi lazım." diyerek eleştirilerini açıkladı.