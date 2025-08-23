Cem Küçük'ten al haberi: Aziz İhsan Aktaş'a 8 koruma verilmiş

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve ifadeleriyle onlarca kişinin tutuklanmasına yol açan Aziz İhsan Aktaş için savcılık tam 8 koruma tahsis etmiş. Cem Küçük öyle söyledi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Başta AKP'li belediyeler ve devlet dairelerinden aldığı ihalelerle zenginleşen Aziz İhsan Aktaş, itirafçı oldu ve verdiği ifadelerde çok sayıda ismin tutuklanmasına yol açtı.

İtirafçı olunca adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti, dün ev hapsinin de kaldırıldığı açıklandı.

"ÇOK CİDDİ BİR RAKAM"

Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere itirafçı olanlara koruma tahsis edildiğini Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük açıkladı. Küçük, "Bir kaynak, Aziz İhsan Aktaş'a başsavcılık tarafından 8 koruma verildiğini söyledi. 8 koruma çok ciddi bir rakam," dedi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, şöyle konuştu:

"Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'a koruma tahsis edilmiş. İfade veren birçok kişinin polis koruması varmış. Aziz İhsan Aktaş çok sıkı korunuyormuş. Bir kaynak, Aziz İhsan Aktaş'a başsavcılık tarafından 8 koruma verildiğini söyledi. 8 koruma çok ciddi bir rakam. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

