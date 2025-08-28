Cem Küçük itiraf etti: Murat Çalık ve Ayşe Barım çağrısının nedeni ortaya çıktı

19 Mart İBB operasyonlarında tutuklanan isimlerin sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutukluluk hallerinin devam ettirilmesi ile tepki çeken soruşturma süreçleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve 28 Mart'ta Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın hayati riski artan sağlık durumları ile iktidar tarafından dahi tepki çekmeye başladı.

Geçmişte iki kez kanser atlatan Murat Çalık'ın aşırı kilo kaybederek yeniden kanser olma sınırına geldi. Ayşe Barım ise son 3 ayda kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 kez baygınlık geçirirken 30 kilo kaybetti ve beyninde iki adet anevrizma gelişti. Cezaevi şartlarında yaşam mücadelesi veren isimlere destek iktidarın kalemleri Cem Küçük, Ahmet Hakan, Abdulkadir Selvi'den de geldi.

CEM KÜÇÜK İTİRAF ETTİ

27 Temmuz'da Barım ve Çalık'ın acil olarak tahliye edilmesi gerektiğini yazan Cem Küçük, katıldığı canlı yayında çağrısını tekrarladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın da kalp rahatsızlığı nedeni ile hayati tehlike yaşaması üzerine ev hapsi için destek olduğunu ifade eden Cem Küçük "Vicdani olarak, sağlık sorunu olan Ayşe Barım ve Murat Çalık'ın evde ya da hastanede tedavi olması lazım." diyerek itiraf gibi açıklamada bulundu.

Ayşe Barım'ın avukatlarının kendisine ulaştığını ve "vicdanen" evinde tutuklu bulunması gerektiğini yazdığını ifade eden Cem Küçük, Murat Çalık için de aynı sözleri sarf etti.

MURAT ÇALIK VE AYŞE BARIM ÇAĞRISININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanacak isimleri önceden duyurması ile bilinen Cem Küçük'ün kurduğu empatinin nedeni ise geçtiğimiz günlerde babasını kalp rahatsızlığından kaybetmiş olması çıktı.

Katıldığı canlı yayında Çalık ve Barım için çağrısını yinelerken vicdanının neden rahatsız olduğunu anlatan Küçük, "Benim babam da yakın zamanda kalpten vefat etti, Ayşe Barım'ın da kalp sorunu varmış" dedi.

Cem Küçük'ün yayındaki o sözleri şöyle:

"Şimdi burada, bakın, vicdani olan her konuda herkes aynı şeyi düşünür. Eğer vicdan varsa... Mesela ben de Mahir Polat tutuklandığında yani adam kalp hastası, iki kere ameliyat olmuş, stentleri var. Ev hapsine bırakılsın, hastaneye gelsin dedik. Öyle oldu. İBB dosyasının terör kısmında davası var.

Ayşe Barım'la mesela Murat Çalık. Ben de mesela hakikaten Ayşe Barım'ın avukatları zaman zaman bize mesaj şeyler gönderiyor sağlık durumuyla ilgili. Ben de yazılar yazdım. Bugün başka köşe yazarları da yazmış. Yani Ayşe Hanım'ın belli ki hakikaten kalp sorunu var.

Şimdi benim babam da yakın zamanda kalpten öldü. Hiç beklemediğimiz anda. Demek ki bu kalp ciddi bir şey. Yani Ayşe Hanım evinde veya hastanede tedavi olsun, hastaneye yatsın.

Murat Çalık çok kilo kaybetmiş. Mesela ben vicdanen de hakikaten bu iki isim tedavilerini dışarıda olabilirler. Yani vicdani olan konularda öyle."

