Cem Küçük bile AKP'nin Öcalan kararına karşı! "Hani silahlar bırakılacaktı"
TBMM’de kurulan komisyonun İmralı’ya ziyaret hazırlığı siyasette geniş bir tartışma alanı yaratırken, AKP’ye yakın isimlerden Cem Küçük de kararla ilgili sert bir değerlendirme yaptı. Küçük, PKK’nın silah bırakma kararı doğrulanmadan atılacak her adımın yanlış olacağını belirterek önce silahların bırakılmasının doğru olacağını aktardı.
"YAZ SONU DENMİŞTİ, ARALIK GELİYOR… SİLAH BIRAKMA NEREDE?"
Küçük, köşe yazısında devlet yetkililerinin yaz sonuna kadar silah bırakılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, gelinen noktada ortada somut bir gelişme bulunmadığını vurguladı.
"Aralık ayına geliyoruz. Silah bırakma ne durumda bilmiyoruz. Devletimizin yetkili isimlerinin ne dediği benim için esastır" ifadelerini kullandı.
"SİLAH BIRAKMADAN ÖCALAN’IN YANINA GİTMEK DOĞRU OLMAZ"
İmralı’ya yapılacak komisyon ziyareti için net bir çizgi çeken Küçük, silah bırakma olmadan yapılacak her adımın hata olacağını savundu.
"Hukuki düzenleme de ziyaret de silah bırakmadan sonra olmalı" diyen Küçük, sürecin uzadıkça gündemden düştüğünü, bu nedenle daha somut adımların gecikmeden atılması gerektiğini dile getirdi.
"SURİYE VE YPG TEHDİT BİTMİŞ DEĞİL"
Yazının bir diğer bölümü Suriye sahasıyla ilgiliydi. Küçük, YPG’nin silah bırakmadığını, merkezi hükümete tabi olmadığını ve bölgede belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını hatırlatan Küçük, "YPG silah bırakmadıkça bizim için tehdit bitmez" değerlendirmesinde bulundu.
Küçük'ün yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, güvenlik ve istihbarat birimlerinin örgütün silah bırakmasını tespit ettikten sonra “Terörsüz Türkiye” kapsamında yasal düzenlemelere geçileceğini söyledi.
Ayrıca devlet büyüklerimizin tamamı yaz sonuna kadar silah bırakma olacağını söylemişti. Neredeyse aralık ayına geldik. Silah bırakma ne durumda bilmiyoruz. Ne zaman biter onu da bilmiyoruz. Ben hep derim, benim için önemli olan devletimizin yetkili isimlerinin ne dedikleri.
Bugünlerde komisyon İmralı’ya da gidecek. Silah bırakma olmadan atılacak her adım yanlış olur. Önce silah bırakılsın. Sonra Meclis’te her şey konuşulur. Silah bırakmadan Öcalan’ın yanına gitmek ya da hukuki düzenleme yapmak doğru olmaz.
Türkiye’de süreç uzadıkça konular gündemden düşüyor. O yüzden daha somut adımların bir an önce atılması lazım.
CHP’nin, İmralı’ya gitmeyi AK Parti’ye göre tavır alması yanlış. CHP’nin kendi fikri olmalı. AK Parti gitmeyeceğiz dese, biz gidelim mi diyeceklerdi? CHP bu ikilemden kurtulmalı. Ha, silah bırakma olmadan İmralı’ya gitmemesi doğru karar. Ancak tereddütlü siyaset onlara da zarar veriyor.
İşin yasal düzenleme kısmı da silah bırakmadan sonra olmalı. Kaldı ki hükûmet de silah bırakmayı bekliyor.
Bir de Suriye kısmı var. Suriye’de YPG silah bırakmış değil. Merkezî hükûmete de tabi olmadı. Orada durum ne olacak? Kuzey Irak gibi bir durum mu olacak yoksa YPG gerçekten silah bırakacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Ancak İsrail sürekli Suriye topraklarını vuruyor. Azez’e kadar uçak uçurdu. İsrail pek de duracak gibi durmuyor. YPG silah bırakmadıkça bizim için tehdit bitmez.