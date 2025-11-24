Cem Küçük bile AKP'nin Öcalan kararına karşı! "Hani silahlar bırakılacaktı"

TBMM’de kurulan komisyonun İmralı’ya ziyaret hazırlığı siyasette geniş bir tartışma alanı yaratırken, AKP’ye yakın isimlerden Cem Küçük de kararla ilgili sert bir değerlendirme yaptı. Küçük, PKK’nın silah bırakma kararı doğrulanmadan atılacak her adımın yanlış olacağını belirterek önce silahların bırakılmasının doğru olacağını aktardı.

Şehit annesinden 'Öcalan'a ziyaret' tepkisi: Niye benim kapımı çalmıyorsun?

"YAZ SONU DENMİŞTİ, ARALIK GELİYOR… SİLAH BIRAKMA NEREDE?"

Küçük, köşe yazısında devlet yetkililerinin yaz sonuna kadar silah bırakılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, gelinen noktada ortada somut bir gelişme bulunmadığını vurguladı.

"Aralık ayına geliyoruz. Silah bırakma ne durumda bilmiyoruz. Devletimizin yetkili isimlerinin ne dediği benim için esastır" ifadelerini kullandı.

"SİLAH BIRAKMADAN ÖCALAN’IN YANINA GİTMEK DOĞRU OLMAZ"

İmralı’ya yapılacak komisyon ziyareti için net bir çizgi çeken Küçük, silah bırakma olmadan yapılacak her adımın hata olacağını savundu.

"Hukuki düzenleme de ziyaret de silah bırakmadan sonra olmalı" diyen Küçük, sürecin uzadıkça gündemden düştüğünü, bu nedenle daha somut adımların gecikmeden atılması gerektiğini dile getirdi.

"SURİYE VE YPG TEHDİT BİTMİŞ DEĞİL"

Yazının bir diğer bölümü Suriye sahasıyla ilgiliydi. Küçük, YPG’nin silah bırakmadığını, merkezi hükümete tabi olmadığını ve bölgede belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını hatırlatan Küçük, "YPG silah bırakmadıkça bizim için tehdit bitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Küçük'ün yazısındaki ilgili kısım şu şekilde: