'Cehennem Necati' İzmir'de yakalandı!
Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Arabacı’nın işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir’de sabah saatlerinde, Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı, Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İnterpol tarafından da uluslararası suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' üyelerinin, kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edilmişti.

‘Köln’ün Babası’ veya ‘Cehennem Necati’ olarak da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın, örgütü aracılığıyla Türkiye ve Avrupa’da organize suç faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor.

