Ayhan Bora Kaplan davasında kritik gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı olarak yürütülen "gizli tanık" soruşturmasında, aralarında eski emniyet yetkililerinin de olduğu 11 kişi hakkında dava açtı.

Sanıklar arasında, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski şube müdür yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz yer alıyor. Ayrıca sivil isimler Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik de sanıklar arasında bulunuyor.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, “suçluyu kayırma” ve “tanığı etkilemeye teşebbüs” yer aldı.

3 Eylül 2024’te Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, yedi tutuklu sanığın tamamı tahliye edildi. Böylece davada tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

Bugün görülen dördüncü duruşmaya tutuksuz sanıklardan Metehan İlkyaz, Nurullah Özgür Kopuk, Ufuk Gültekin ve Gökhan Karaca ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara söz hakkı verdi. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek suçlamaları reddetti ve beraat talebinde bulundu.

AĞIR CEZA'YA GÖNDERİLDİ

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıklara yöneltilen “suçluyu kayırma” suçunun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiğini belirterek dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesini istedi.

Sanık avukatları ise bu talebe karşı çıkarak yargılamanın uzayacağını belirtti ve müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmetti.

DHA'nın haberine göre; Görevsizlik kararı vererek dosyanın yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.