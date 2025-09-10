Ayhan Bora Kaplan ile gündeme gelen suç örgütü lideri Necati Arabacı gözaltına alındı

Hell Angeles suç örgütünün yönetcilerinden "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabcı, Slovakya'nın Nitra kentinde gözaltına alındı. Bir restoranda yemek yediği esnada 10 kişilik ağır silahlı polis ekibi tarafından gözaltına alınan Arabacı, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

"CEHENNEM NETACİ" GÖZALTINA ALINDI

Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; suç örgütü Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı, salı günü saat 17.30 sıralarında ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Slovakya Nitra'da yerel bir restorana giriş yaptı.

Yemeklerin yendiği sırada 10 kişilik ağır silahlı özel bir polis birliği, restorana girerek herkesin şaşkın bakışları arasında Arabacı'yı gözaltına aldı.

Necati Coşkun Arabacı

İFADESİ 10 SAAT SÜRDÜ

Nitra Göçmenlik Hizmetleri ofisine götürülen ve burada bir süre demir parmaklıklar arasında tutulan Arabacı, 10 saat boyunca polise ifade verdi.

Karakol önünde kısa sürede Alman ve Türklerden oluşan kalabalık bir grup birikirken, bölgeye ağır silahlı ve maskeli bir birlik görevlendirildi. 3 kişilik bir avukat gurubu ise Arabacı'yı savunmak için kısa sürede karakola giriş yaptı.

POLİSE BAŞKA KİMLİK VERMİŞ

Polisin restorana yaptığı baskın sırasında Avrupa Birliği vatandaşı bir akrabasının seyahat belgesini ve oturma iznini gösteren Arabacı'nın, geçtiğimiz Eylül ayında merkezi Bratislava'nın eski kent bölgesinde bulunan NS Enterprise sro isimli bir şirket kurduğu şirketin faaliyet alanının ise konut ve konut dışı gayrimenkul kiralamak olduğu ortaya çıktı.

Arabacının ikametgahının ise Hırvatistan'ın küçük Fužine köyünde olduğu belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLMEK ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilen Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı. Arabacı, 02:00 sıralarında kalabalık bir konvoyla karakoldan ayrıldı.

AYHAN BORA KAPLAN İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Almanya doğumlu Necati Coşkun Arabacı, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun 2023 yılında düzenlenen sünnet düğününde taktığı takılarla gündeme gelmişti.

“Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kasten yaralama” gibi çok sayıda suçtan toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırılan Kaplan'ın oğluna Arabacı, çok sayıda altının bulunduğu bir kordon takmıştı.