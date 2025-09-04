Çay ocağına silahla ateş açıldı: Saldırganlar motosikletle kaçtı
Adana'da motosikletli şüpheliler bir çay ocağına silahlı saldırı düzenledi. olayda 2 kişi yaralandı.
Saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz tespit edilmeyen şüpheliler motosiklet ile birlikte çay ocağının bulunduğu sokağa geldi.
Şüpheliler daha sonra çay ocağına silahla ateş açmaya başladı.
KURŞUNLAR ÇAY OCAĞINDA OTURAN İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ
Saldırganların silahından çıkan kurşunlar çay ocağında oturan Evren K.'nın ayağına, Mesut E.'nin ise elinde isabet etti.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.