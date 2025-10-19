Çay kıyısında çuvallar dolusu Kuran-ı Kerim bulundu!

Çay kıyısında çuvallar dolusu Kuran-ı Kerim bulundu!
Yayınlanma:
Batman Çayı kıyısında, çuvallar içerisine konulmuş çok sayıda Kuran-ı Kerim bulundu. Valilik’ten, olaya ilişkin açıklama yapılırken “Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Batman Çayı kıyısına pikniğe giden vatandaşlar, bölgede çok sayıda çuval buldu. Merak ederek çuvalların içini açan vatandaşlar, çok sayıda Kur'an-ı Kerim ile karşılaştı.

Kuran mealleri Diyanet'in tekeline alındı: İlahiyatçı İhsan Eliaçık'tan tepkiKuran mealleri Diyanet'in tekeline alındı: İlahiyatçı İhsan Eliaçık'tan tepki

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

batman-cayi-kiyisinda-cuvallarda-cok-say-971017-288330.jpg

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI!

Çuvalların kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılırken, olayla ilgili Valilik’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “19 Ekim 2025 tarihinde Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde dini kitapların bulunduğuna ilişkin ihbar alınmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından, jandarma ekiplerimiz derhal ihbar noktasına sevk edilerek, çuvallar muhafaza altına alınmıştır." denildi.

batman-cayi-kiyisinda-cuvallarda-cok-say-971020-288330.jpg

Açıklamanın devamında, "Konuya ilişkin olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

