Çay kıyısında çuvallar dolusu Kuran-ı Kerim bulundu!

Batman Çayı kıyısına pikniğe giden vatandaşlar, bölgede çok sayıda çuval buldu. Merak ederek çuvalların içini açan vatandaşlar, çok sayıda Kur'an-ı Kerim ile karşılaştı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI!

Çuvalların kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılırken, olayla ilgili Valilik’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “19 Ekim 2025 tarihinde Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde dini kitapların bulunduğuna ilişkin ihbar alınmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından, jandarma ekiplerimiz derhal ihbar noktasına sevk edilerek, çuvallar muhafaza altına alınmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Konuya ilişkin olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.