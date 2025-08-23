Canikli'nin açtığı dava nedeniyle hapse giren Şaban Vatan Rabia Naz'ın mezarından seslendi

Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet mücadelesini bir gün bile bırakmayan baba Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi.

Vatan, tahliye sonrası kızı Rabia Naz’ın kabrine gitti ve “Rabia Naz’ın katillerini 7,5 yıldır koruyorlar, ben nefes aldığım sürece davamdan vazgeçmeyeceğim” dedi.

Vatan, 14 Temmuz sabahı cezaevine teslim olduğunu anımsatarak şunları anlattı:

“Bunu sosyal medyadan paylaştığım bir video ile duyurmuştum. İki günlük gir-çık şeklinde olacağını beklediğimiz süreç, 38 gün tutsak edilmemle sonuçlandı. 21 Ağustos günü saat 13.00’ten sonra tahliye edileceğim bilgisini aldım. Ailem beni karşılamaya geldi. Minik kızım beni görür görmez ‘baba’ diye seslenerek bana sarıldı. Bizden önce Rabia Naz’ımızı kopardılar, şimdi de minik Rabia Naz'ı babasından 38 gün uzaklaştırdılar. Bizi bu hale getirdiler.”

Tahliye sonrası ilk işinin kabir ziyareti olduğunu söyleyen Vatan, şunları dile getirdi:

“Rabia Naz’ımızın kabrinin temizliğini ve bakımını yaptım. O ben gelince mutlu olur, ben bu hissi kalbimde yaşıyorum. 7,5 yıldır gece gündüz hep bu kabirde zamanımı geçirdim. Bunu bu dönemin Adalet Bakanı da biliyor, daha önceki dönem bakanlar Bekir Bozdağ ve Abdulhamit Gül de biliyor ama katilleri korudular”

Vatan, aleyhine açılan davalara ilişkin 'gir çık' olması gereken cezanın kendisine 38 gün uyguladığını ifade etti:

“Beş yıl süreyle ertelenmiş olan karar, sürenin bitimine iki ay kala yeniden gündeme getirildi. Beklentimiz, 1 yıl 8 aylık cezanın istinafta bozulması ve para cezasına çevrilmesiydi. Hukukçular da böyle söyledi. Ama gördük ki söz konusu Rabia Naz ve babası olunca her türlü yaptırım uygulanıyor. Ceza infaz hakimliği normalde 2 günlük gir-çık olması gereken cezayı 1/3 oranıyla uygulatıp 38 gün yatırdı. İşte ülkemizdeki hukuk düzeni budur”

Adalet sistemine tepki gösteren Vatan, kızının katillerinin korunduğunu iddia etti.

Vatanda, Doğukan Büyükışık'ın da şüpheli ölümü hakkındaki dosyanın yeniden açıldığını ifade etti.

Vatan, Rabia Nazın dosyası için de Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu:

“Rabia Naz’ın katilleri 7,5 yıldır korunuyor. Leyla Aydemir’in katilleri korunuyor. Çorlu tren faciasında asıl sorumlular yargılandı mı? Doğukan Büyükışık cinayetinde dosya babası Ethem Büyükışık komutanımızın mücadelesiyle yıllar sonra ancak yeniden açılabildi. Rabia Naz dosyasında da Adalet Bakanı kamu yararına bozma yetkisini kullanarak bu dosyayı yeniden açmalıdır. Bizim tek beklentimiz var; katiller yargılansın”

Siyasi güçlerin arkasına sığınıldığını belirten Vatan, kızı için müdadele ettiği süreçte akıl hastanesine yatırılmak istendiğini hatırlattı:

"Benim hapsedilmem, benim akıl hastanesine gönderilmeye çalışılmam, benim nezarete atılmam hiç önemli değil benim açımdan. Bizim tek beklentimiz var. Katiller yargılansın. Siyasi bir güç arkasına sığınan onlarca katilleri biliyoruz. Siyasi güç yetkisi ardına sığınarak korunan uyuşturucu baronları biliyoruz. Tecavüzcüler biliyoruz. Artık bu süreç bitmeli. Eğer ki bizim ülkemizin Adalet Bakanı'nda zerre kadar vicdan varsa çıksın yargıda gereğini yaptırsın. Yetkisini kullanarak gereğini yaptırsın. Bugün talimatla beraber katiller tecavüzler korunurken kişiler hakkında mücadele verilen kişiler hakkında ceza uygulayıp da yargı iş diyor dediğiniz zaman bu yargı değildir. Bu yargının sopasını göstermektir. Yargının sopası bize değil. Yargının sopası suç işleyenlere gösterilmelidir. Türkiye'deki bu süreçte biz hepimiz biliyoruz. Artık bu süreç adil adalet sistemine dönmesini bekliyoruz. Beklentimiz bu. 7,5 yıl içerisinde çok baskılar yaşadım. Tehdit de edildim. "

Vatan, cezaevine girmeden önce silahlı saldırıya da uğradığını belirterek şöyle konuştu:

“Söz konusu benim mağduriyetim olunca mahkemeler işlem yapmıyor. Kim ne yaparsa yapsın korudular, kolladılar ama ben yılmadım, yılmam da. Rabia Naz’ın kabrine her gidişimde ona söz verdim. Nefes aldığım sürece onun davasını savunacağım. Bu sadece Rabia Naz için değil, bu ülkede canına kıyılan bütün çocuklar ve kadınlar için bir mücadeledir”

Cezaevindeyken boşanma aşamasındaki katledilen Sinem Topaloğlu’nun ölümünün kendisini derinden etkilediğini söyleyen Vatan, şunları anlattı:

“Sinem, bizim elimizde büyüyen bir kızımızdı. O da tıpkı Rabia Naz gibi hayattan koparıldı. Annesinin söylediği sözü ben cezaevindeyken öğrendim; 'biz Rabia Naz’a yanarken, aynı ateş bizim ocağımıza düştü' sözü beni derinden yaraladı. O annenin ne yaşadığını çok iyi biliyorum”

Vatan, tahliye sonrası Rabia Naz ile aynı kabristanda yatan Sinem Topaloğlu’nun mezarını da ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: ,