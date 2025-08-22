Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)