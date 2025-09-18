Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
Yayınlanma:
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangınıYaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Şahin, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Türkiye
Ambulans çıkışını kapatıp alışverişe gitti: Taksici gözaltına alındı
Ambulans çıkışını kapatıp alışverişe gitti: Taksici gözaltına alındı
'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama
'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama
Akrabalar arasında arazi kavgası: 3 kişi canından oldu
Akrabalar arasında arazi kavgası: 3 kişi canından oldu