Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını

Yayınlanma:
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan orman yangınına ekipleri müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

İlçeye bağlı Küçükler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

grt.jpg

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ekiplerin müdahelesinin sürdüğü yangında ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın şunaları söyledi:

"Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Türkiye
Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Cevizlibağ Kız Yurdu önünde eylem: "Taciz değil barınmak istiyoruz"
"Taciz değil barınmak istiyoruz"