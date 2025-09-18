Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

İlçeye bağlı Küçükler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ekiplerin müdahelesinin sürdüğü yangında ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın şunaları söyledi:

"Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz."