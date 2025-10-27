Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından "Bölge geriliyor" uyarısında bulundu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

4 büyüklüğündeki ilk deprem saat 10.12'de yaşanırken, 3.7 büyüklüğündeki deprem ise saat 10.17'de yaşandı.

Depremler, yerin 13.19 ve 13.61 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kent genelinde panik yaratan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

anakkale-depremleri.jpg

NACİ GÖRÜR'DEN "BÖLGE GERİLİYOR" UYARISI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından açıklamada bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
