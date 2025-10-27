Son dakika I Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika I Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 10.25'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Ayvacık ilçesi açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Korkutan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi.

Kandilli, Gülpınar açıklarındaki depremin büyüklüğünün 4 olduğunu bildirdi.

Kandili verilerine göre deprem saat 10.12'de yerin 1.5 kilometre derinliğinde yaşandı.

