Son dakika I Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 10.25'te yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Ayvacık ilçesi açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km
Detay:https://t.co/HrmJ8eAI6O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Korkutan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi.
Kandilli, Gülpınar açıklarındaki depremin büyüklüğünün 4 olduğunu bildirdi.
Kandili verilerine göre deprem saat 10.12'de yerin 1.5 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2025
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) https://t.co/7fWdLZ23cJ
27.10.2025, 10:12:25 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.7 km#Kandilli