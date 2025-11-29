Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı'nda, Libya'dan Ukrayna'ya giden Palau bayraklı LPG yüklü 'Gas Catalina' isimli tanker makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör tarafından çekilerek Karanlık Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda öğleden sonra meydana gelen makine arızası, deniz trafiğinde kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu.

anakkale.jpg

Libya'dan Ukrayna'ya seyreden 119 metre uzunluğundaki ve Palau bayraklı LPG yüklü 'Gas Catalina' isimli tanker, saat 15.00 sıralarında Karanlık Liman önlerinde seyir halindeyken makine arızası yaptı. Arızanın ardından akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu derhal telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Ukrayna istihbaratı Karadeniz'deki gemilere saldırı anı paylaştıUkrayna istihbaratı Karadeniz'deki gemilere saldırı anı paylaştı

KARANLIK DEMİR SAHASI'NA DEMİRLETİLDİ

İhbar üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler arızayla ilgili bilgilendirilirken, arızalanan tanker römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

