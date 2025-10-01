Can Atalay'ın ailesinden milletvekillerine mektup: Meclis'i göreve çağırdılar

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın anne ve babası Şükran ve Mustafa Atalay'ın 1 Ekim 2025 tarihli mektubunda, Can Atalay'ın 2023 seçimlerinde Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olduğu ve yasama faaliyetlerine katılması gerekirken halen hapiste tutulduğu vurgulandı. Mektupta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönemin üçüncü yılına yine seçilmiş bir milletvekili hapisteyken girdiği belirtildi.

Ailenin mektubunda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay lehine verdiği üç karara dikkat çekildi:

"Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay lehinde üç kararı vardır. İlk iki kararı, 'görevine derhal başlatılmalıdır' kararıdır. 'Türk Hukuku'nda verilmesi mümkün olmayan bir kararın okutularak milletvekilliğini düşürme kararı yok hükmündedir' kararı da üçüncü kararıdır."

"ANAYASAMIZA GÖRE HALEN MİLLETVEKİLİDİR"

Mektupta, bu kararlar gereği Can Atalay'ın anayasal olarak halen milletvekili olduğu ve milletvekilliğinin başkaca bir işleme gerek olmaksızın sürdüğü ifade edildi. Aile, Atalay'ın durumunu "Sadece Meclis Başkanlığınca Meclis kütüğüne kaydedilmeyi beklemektedir" sözleriyle özetledi. Ayrıca, Gezi Davası üzerine AYM'nin verdiği ilk ihlal kararına ve davanın esasına ilişkin beklenen gelişmelere de önemle dikkat çekildi.

MİLLETVEKİLLERİNE "HATIRLATICI VE UYARICI OLUN" ÇAĞRISI

Atalay ailesi, milletvekillerine yazdıkları mektupta, bu durumun Anayasa'ya, yasalara, TBMM'nin saygınlığına ve Hatay halkının iradesine aykırı olduğunu belirtti. Mektupta, milletvekillerine duruma yakın ilgi göstermeleri ricasında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Meclis Kütüğüne kaydının yapılması mağduriyetlerin giderilmesinin ilk adımı olacaktır. Duruma dikkat göstereceğinize, Meclis Başkanlığı nezdinde hatırlatıcı ve uyarıcı olacağınıza inanıyoruz."

Aile, mektubunu, "Yeni dönemde size ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iyi çalışmalar dileriz" temennisiyle sonlandırdı.

Şükran ve Mustafa Atalay'ın kaleme aldığı mektubun tam metni şu şekilde: