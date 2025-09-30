CHP'den Can Atalay ve Demirtaş çağrısı! 'Artık karar verin'

CHP'den Can Atalay ve Demirtaş çağrısı! 'Artık karar verin'
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkında AİHM'in verdiği kararların uygulanmamasını ve yargı süreçlerindeki hukuksuzlukları sert sözlerle eleştirdi. Emir, "AYM kararını yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Cezaevinde tutulan seçilmişlerimiz üzerinden yürüttüğünüz hukuksuz süreçlerden vazgeçecek misiniz? Artık karar verin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmamasını ve yargı süreçlerindeki hukuksuzlukları sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Emir, AİHM’in Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki kararlarına karşın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye taleplerini reddettiğini hatırlatarak, 'hukuksuzluk' vurgusu yaptı.

Demirtaş'ın avukatından kritik açıklama: Gözler 8 Ekim'deDemirtaş'ın avukatından kritik açıklama: Gözler 8 Ekim'de

Saray'dan Can Atalay çıkışıSaray'dan Can Atalay çıkışı

"ARTIK KARAR VERİN"

Emir, Can Atalay kararıyla benzer bir sürecin işletildiğine dikkat çekerek, “Artık karar verin; hukukun egemen olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa keyfiliği mi?” açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, X hesabından yaptığı açıklamada, "AİHM, 20 Kasım 2018’de, 22 Aralık 2020’de ve en son 8 Temmuz 2025’te verdiği kararlar ile Demirtaş’ın tutukluluğunda ciddi ihlâller buldu ve 'derhal serbest bırakılmalı' dedi. Büyük Daire açıkça 'Bu tutuklama, siyasal çoğulculuğu bastırma amacını taşıyor' dedi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ne yaptı? 8 Temmuz 2025 kararına dayanarak yapılan tahliye başvurusunu reddetti. Gerekçe mi? 'Karar kesinleşmemişmiş, Demirtaş artık tutuklu değil mahkûmmuş'. Hüküm hukuksuzluk üzerine kurulmuş ise statünün ne olduğunun önemi yoktur!" dedi.

SEÇİLMİŞLERİMİZ ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜĞÜNÜZ HUKUKSUZ SÜREÇLERDEN VAZGEÇECEK MİSİNİZ?

Can Atalay kararında olduğu gibi hatalı yoldan gidiliyor ve hukuk tanınmıyor. Komisyon için herkes 'Sadece konuşarak buraya kadar, artık somut adım zamanı' diyor. Güven verici adımlar atılmalı. Soruyorum; Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararını uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız? Can Atalay hakkındaki AYM kararını yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Cezaevinde tutulan seçilmişlerimiz üzerinden yürüttüğünüz hukuksuz süreçlerden vazgeçecek misiniz? Halkın iradesini gasp etmeye devam mı edeceksiniz? Partimizin kongrelerine ve kurultaylarına atadığınız militan yargıçlar üzerinden müdahale etme çabanızı terk edecek misiniz? Artık karar verin, hukukun egemen olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa canınızın istediği kararı uygulayıp istemediğini yok saydığınız bir keyfilik mi?" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Siyaset
AKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı! Köylüler 'tarlamıza çöktüler' deyip savcılığa koştu
AKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı!
Tutuklu Başkan İnan Güney'in projesi AKP'ye örnek oldu! İstanbul'daki o okullara ücretsiz içme suyu geliyor!
İstanbul'daki o okullara ücretsiz içme suyu geliyor!