CHP'den Can Atalay ve Demirtaş çağrısı! 'Artık karar verin'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmamasını ve yargı süreçlerindeki hukuksuzlukları sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Emir, AİHM’in Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki kararlarına karşın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye taleplerini reddettiğini hatırlatarak, 'hukuksuzluk' vurgusu yaptı.

Demirtaş'ın avukatından kritik açıklama: Gözler 8 Ekim'de

Saray'dan Can Atalay çıkışı

"ARTIK KARAR VERİN"

Emir, Can Atalay kararıyla benzer bir sürecin işletildiğine dikkat çekerek, “Artık karar verin; hukukun egemen olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa keyfiliği mi?” açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, X hesabından yaptığı açıklamada, "AİHM, 20 Kasım 2018’de, 22 Aralık 2020’de ve en son 8 Temmuz 2025’te verdiği kararlar ile Demirtaş’ın tutukluluğunda ciddi ihlâller buldu ve 'derhal serbest bırakılmalı' dedi. Büyük Daire açıkça 'Bu tutuklama, siyasal çoğulculuğu bastırma amacını taşıyor' dedi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ne yaptı? 8 Temmuz 2025 kararına dayanarak yapılan tahliye başvurusunu reddetti. Gerekçe mi? 'Karar kesinleşmemişmiş, Demirtaş artık tutuklu değil mahkûmmuş'. Hüküm hukuksuzluk üzerine kurulmuş ise statünün ne olduğunun önemi yoktur!" dedi.

SEÇİLMİŞLERİMİZ ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜĞÜNÜZ HUKUKSUZ SÜREÇLERDEN VAZGEÇECEK MİSİNİZ?

Can Atalay kararında olduğu gibi hatalı yoldan gidiliyor ve hukuk tanınmıyor. Komisyon için herkes 'Sadece konuşarak buraya kadar, artık somut adım zamanı' diyor. Güven verici adımlar atılmalı. Soruyorum; Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararını uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız? Can Atalay hakkındaki AYM kararını yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Cezaevinde tutulan seçilmişlerimiz üzerinden yürüttüğünüz hukuksuz süreçlerden vazgeçecek misiniz? Halkın iradesini gasp etmeye devam mı edeceksiniz? Partimizin kongrelerine ve kurultaylarına atadığınız militan yargıçlar üzerinden müdahale etme çabanızı terk edecek misiniz? Artık karar verin, hukukun egemen olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa canınızın istediği kararı uygulayıp istemediğini yok saydığınız bir keyfilik mi?" ifadeleri yer aldı.