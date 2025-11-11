Can Atalay'dan Tayfun Kahraman çağrısı: Bütün kurumlar harekete geçmeli

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı tutuklusu Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması yönündeki Anayasa Mahkemesi kararına uymadı. AYM’nin yetki gaspında bulunduğunu savunarak mahkeme infazın durdurulması, Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddetti.

CAN ATALAY'DAN KAHRAMAN'IN KARARA RAĞMEN TAHLİYE EDİLMESİNE TEPKİ

Aynı davadan 2022 yılında tutuklanan ve Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen seçilmiş TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı

Ağır sağlık sorunları da yaşayan Kahraman'la ilgili Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in “Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir" ve sözlerini hatırlatan Atalay, "Ancak yine sözler havada kaldı. 6 Kasım 2025 Perşembe yine ve bir kez daha Anayasa çiğnendi. Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince verilen “HAK İHLALİ” kararı uygulanmadı. Hem de ne gerekçeyle! Anayasa Mahkemesi YETKİ GASPI’yla itham edilerek. “Hak ihlali kararlarının uygulanması bağlayıcı değil mahkemelerin tercihine bağlı olması hali” bütün vahametiyle sürüyor. Böylesi bir keyfiliğe adalet denilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KURUMLAR VE YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİDİR"

Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumda, “Anayasa Mahkemesi kararları tüm kurumları ve tüm yargı organlarını bağlar” diyen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve kurum temsilcilerinin, HSK’nın, adında “… Demokrasi …” geçen komisyon ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un; Kahraman Ailesi’ne diyecek bir sözü olmalı. Anayasa’nın, yasaların açık emrine karşın bir eşin, bir babanın, bir evladın neden evinde, ailesiyle birlikte değil de halen hapiste olduğunu hukuk adına, adalet adına nasıl izah edecekler? Sayılan tüm kurum ve temsilcilerine çağrımızdır: Adalet, sözlerle değil eylemlerle gelir. Hepinizin gözleri önünde ve sorumluluk alanınızda sürmekte olan bu zulme son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin “Tayfun Kahraman Hak İhlali Kararı”nın uygulanması için bütün kurumlar ve yetkililer harekete geçmelidir."