Can Atalay'dan 'Ahmet Atakan' açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Ahmet Atakan’ın ölümüne dair verdiği kararı değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atalay, 25 Eylül 2025’te yayımlanan ve 2 Temmuz 2025 tarihli AYM kararına işaret ederek, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmedildiğini belirtti.

Gezi'de yaşamını yitiren Ahmet Atakan için AYM’den karar: Aileye tazminat ödenecek

Atalay, Hatay’ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın yanında bulunan gaz fişeklerinde tespit edilen kan örneklerinin yüzde 99,99 oranında Atakan’a ait olduğunun saptandığını, buna rağmen Hatay Valiliği’nin soruşturma izni vermediğini hatırlattı.

AYM’nin kararına değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, Ahmet Atakan'ın Ölümünde

Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Araştırılması Gerektiğine Hükmetti…

Anayasa Mahkemesi, 25.09.2025 günü yayımlanan 2021/32269 Başvuru numaralı ve 02.07.2025 tarihli kararı ile Ahmet Atakan ile ilgili yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Söylenecek çok ama çok şey var…

Ancak şimdilik “meselenin özüne” dikkat çekmek isterim:

Hatay/Defne/Armutlu’daki bir sokakta upuzun yerde yatan Ahmet Atakan’ın yanında bulunan gaz fişeklerinin üzerindeki kanın %99,99 oranında Ahmet’e ait olduğu saptandı. Buna rağmen Hatay Valiliği tarafından %99,99 oranın kesin olmadığı gerekçesiyle kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi.

Anayasa Mahkemesi, “delillerin anılan kamu görevlileri hakkında ceza soruşturması yürütülmesine ilişkin gerekliliği ortaya koyduğunu, müdahalenin varlığını ve ölümle olan bağlantısını ceza soruşturması yoluyla tespit edecek makamın Başsavcılık olduğunu” belirterek ceza soruşturması yürütülmesinin gerekli olduğunu tespit etti. Böylece, kapatılmaya çalışılan soruşturma dosyasının kamu görevlileri yönünden tekrar açılmasının önünü açtı.

Önemlidir; tüm Hataylıların dikkatine sunarım.

Ahmet’in ve Av. Hatice Can ablamızın anısına saygı ile…

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Silivri (Marmara) Cezaevi, 9-A47"