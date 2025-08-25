Cami inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu 31 yaşındaki Musa Almatayer, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi’nde yapımı devam eden Sultan Alparslan Camii inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası olarak görev yapan Suriye uyruklu Musa Almatayer (31), inşaatın 3’üncü katında kalıp çakma işlemi yaptığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.

cami-1.jpg

Durumu gören diğer işçiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Almatayer’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

cami-insaatindan-dusen-isci-oldu-881017-261686.jpg

Yaşamını yitiren Musa Almatayer’in cenazesi otopsi için morga götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

