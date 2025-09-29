Çaldığı otomobille takla attı, kayıplara karıştı!

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede otomobille ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Araç takla atarak ters döndü. Kazanın yaşandığı noktaya polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtan benzin sızdığı için olası bir tehlikeye karşı caddeyi trafiğe kapattı.

ARACI DÜZ KONTAK YAPARAK ÇALMIŞ

Polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın sürücüsüne ulaşamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, sürücünün kazadan hemen sonra olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Bunun üzerine araçta inceleme yapan polis, kontak anahtarının aracın üzerinde olmadığını, otomobilin düz kontak yapılarak çalındığını belirledi.

ARACININ ÇALINDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ

Devam eden çalışmalarda polis, aracın plakasından sahibi Yaşar A.L.’ye ulaştı. Araç sahibi poliste verdiği ifadede, aracının anahtarının kendinde olduğunu kimseye aracını vermediğini, aracının çalınmış olduğunu söyledi.

Polisin kazayla ilgili rapor tutması sonrası kazaya karışan araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Yola sızan benzin nedeniyle belediye ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.