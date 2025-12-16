Çağlayan'da korkunç anlar: Kadını sokak ortasında dövdü kafasına silah dayadı!

Yayınlanma:
İstanbul Kağıthane’de, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur S.E.’yi sokak ortasında darbedip kafasına silah dayayan Bilal E., tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de 21 yaşındaki Yağmur S.E. daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.’nin (21) evine çocuklarını götürdü. Kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.’yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti.

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.‘den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.’nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

istanbul-kagithanede-esini-sokak-orta-1065599-316063.jpg

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BAŞINA SİLAH DAYADI!

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti.

Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.istanbul-kagithanede-esini-sokak-orta-1065606-316063.jpg

SALDIRGAN ERKEK TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmru S.E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devam eden çalışmalarda Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

