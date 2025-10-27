Çağlayan'da kendini vuran şahsın kim olduğu ortaya çıktı!

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin önüne sabah saat 10.00 sularında gelen bir şahıs yanındaki iddiaya göre, 'Bana 300 yıl ceza verdiniz' diyerek silahı başına doğrulttu ardından da havaya ateş açtı.

Son dakika | Çağlayan'da silah sesleri

İNTİHAR EDECEKTİ BACAĞINA ATEŞ AÇTI

Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden adam yaralanarak yere düştü. İlk müdahale polis ekipleri tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan şahsın 38 yaşındaki Mehmet Emin G. olduğu ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, poliste 5 suç kaydı da bulunduğu ortaya çıktı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kişinin Mehmet Emin G. hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poliste 'Nitelikli dolandırıcılık', ‘'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.