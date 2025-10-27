Çağlayan'da kendini vuran şahsın kim olduğu ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi önünde önce havaya ateş açan sonrada başına doğrulttuğu silah ile kendini bacağından vuran şahsın 38 yaşındaki Mehmet Emin G. olduğu ve hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin önüne sabah saat 10.00 sularında gelen bir şahıs yanındaki iddiaya göre, 'Bana 300 yıl ceza verdiniz' diyerek silahı başına doğrulttu ardından da havaya ateş açtı.

istanbul-caglayan-adliyesi-onunde-basin-983971-292104-001.jpg

Son dakika | Çağlayan'da silah sesleriSon dakika | Çağlayan'da silah sesleri

İNTİHAR EDECEKTİ BACAĞINA ATEŞ AÇTI

Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden adam yaralanarak yere düştü. İlk müdahale polis ekipleri tarafından yapıldı.

istanbul-caglayan-adliyesi-onunde-basin-983974-292104-001.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

istanbul-caglayan-adliyesi-onunde-basin-983972-292104-001.jpg

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan şahsın 38 yaşındaki Mehmet Emin G. olduğu ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, poliste 5 suç kaydı da bulunduğu ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2025-10-27-103900-001.png

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kişinin Mehmet Emin G. hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poliste 'Nitelikli dolandırıcılık', ‘'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Türkiye
İstanbul'da kamyonun çarptığı İETT otobüsündeki 9 yolcu yaralandı
İstanbul'da kamyonun çarptığı İETT otobüsündeki 9 yolcu yaralandı
THY uçağında 'Bomba' şakası ortalığı karıştırdı
THY uçağında 'Bomba' şakası ortalığı karıştırdı
Komşu Sofrası altıncı yılında: Balkan ve Anadolu lezzetleri Bornova’da buluştu
Komşu Sofrası altıncı yılında: Balkan ve Anadolu lezzetleri Bornova’da buluştu