Son dakika | Çağlayan'da silah sesleri

Çağlayan'da sabah saatlerinde adliyenin önüne gelen bir kişi saat 10.10 sularında havaya birkaç el ateş açtı. Bölgeden aktarılan bilgiye göre şahıs birkaç el ateş açmasının ardından polisler ile diyaloğa girdi,

“Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım” diyerek tetiğe bir kez daha bastı. Şahıs polisin ikna çabaları esnasında kendi bacağına ateş etti.

Ayrıntılar geliyor...