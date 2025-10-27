Son dakika | Çağlayan'da silah sesleri

Son dakika | Çağlayan'da silah sesleri
Son dakika haberi... Çağlayan Adliyesi önünde henüz kimliği açıklanmayan bir şahıs havaya birkaç el ateş açtı. Şahsın, "3 tane evladım ağlıyor evde polisten korkuyor babası devlet görevlisi" dediği ve "Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Çağlayan'da sabah saatlerinde adliyenin önüne gelen bir kişi saat 10.10 sularında havaya birkaç el ateş açtı. Bölgeden aktarılan bilgiye göre şahıs birkaç el ateş açmasının ardından polisler ile diyaloğa girdi,

Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım” diyerek tetiğe bir kez daha bastı. Şahıs polisin ikna çabaları esnasında kendi bacağına ateş etti.

ekran-goruntusu-2025-10-27-103950.png

