Cadde üzerinde kurulan pusuda öldürüldü: Kezban Süne cinayeti Milas’ı sarstı

Muğla'da Kezban Süne isimli kadın cadde ortasında pusu kurularak öldürüldü.

Muğla’nın Milas ilçesinde, bir kadın cinayeti daha yaşandı. 43 yaşındaki Kezban Süne, kendisine pusu kurularak cadde ortasında öldürüldü.

Saat 19.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesinde meydana gelen olayda, isminin B.K. olduğu öğrenile şüpheli, kendisine doğru gelen kadını görünce çantasından tüfeğini çıkarak iki kez ateş etti.

pusu-kurup-av-tufegiyle-kadini-oldurdu-877525-260693-1.jpg

SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Süne, vücuduna isabet saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise bu sırada tüfeğini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

pusu-kurup-av-tufegiyle-kadini-oldurdu-877526-260693-1.jpg

SÜNE, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Kezban Süne’nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurularak yaşamını yitirdiği hayatını kaybettiği belirlendi.

Süne’nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polislerin ola yerinde yaptığı incelemede av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi.

pusu-kurup-av-tufegiyle-kadini-oldurdu-877524-260693-1.jpg

ÖNCEDEN PUSU KURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtları incelemeye alınırken görgü tanıkları da dinlendi.

İncelemeler sonucu B.K. isimli şüphelinin av tüfeği çantası ile bölgede beklediği ve daha sonra olayı gerçekleştirerek, kaçtığı belirlendi.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

